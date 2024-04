Latina Bazaar Market Founder Presents: "Spanglish Small Business Expo"

Roxana Massie, owner of the "Latina Bazaar Market," today announced the launch of the "Spanglish Small Business Expo," an event aimed at "fostering unprecedented opportunities for entrepreneurs and small business owners across the Charleston area." She provided more details below.

Connecting Beyond Borders:

Scheduled to take place at the Charleston Area Convention Center for the first time on July 13th, from 9 am to 5 pm, this groundbreaking expo aims to be the largest Spanglish Small Business Mixer Alliance. With over 63 exhibitors and vendors, delectable food trucks, and an array of attractions, the event promises a day of connection, collaboration, and commerce.

Our Mission:

"Empowering small businesses, whether Spanish or English-speaking, our mission is to cultivate a dynamic business ecosystem. By dismantling language barriers, we strive to establish a pioneering Spanglish business alliance, serving as the bridge connecting small enterprises with larger corporations. Our vision encompasses a thriving community engagement at our inaugural Spanglish Business Expo. This unique event seeks to create unparalleled connections, fostering a new era of collaboration, innovation, and success in sales and trade."

A Bridge to Success:

What sets our event apart is its commitment to empowering small and minority business owners while promoting tradeshow sales and innovation. As the foremost Mixer Business bridge alliance not just in Charleston but across the state, we extend a warm invitation to businesses from other states to join us. This presents an incredible opportunity for local talent to shine and for businesses to collaborate on a national scale.

Spreading the Word:

We urge your support in spreading the word about the Spanglish Small Business Expo. Let us come together to empower local entrepreneurs, foster collaboration, and promote economic growth both locally and nationally.

Join the Movement:

Follow us on our social media accounts to witness the continued growth of our business under the Latina Bazaar Market umbrella – the only Spanglish Mixer Business Alliance in the area.

Roxana Massie, orgullosa propietaria latina de "Latina Bazaar Market", se complace en anunciar la gran inauguración de la "Spanglish Expo de Pequeños Negocios”, un evento de primer nivel que fomenta oportunidades sin precedentes para empresarios y dueños de pequeños negocios en los dos idiomas tanto en Ingles & Español en toda el área de Charleston.

Conexiones Sin Fronteras:

Programado para llevarse a cabo en el Centro de Convenciones del Área de Charleston por primera vez el 13 de julio, de 9 am a 5 pm, este evento innovador aspira a ser la mayor Spanglish Alianza Mixer de Pequeños Negocios. Con más de 63 expositores y vendedores, emprendedores, deliciosos camiones de comida y una variedad de atracciones, el evento promete un día de conexión, colaboración y comercio.

Nuestra Misión:

“Empoderando a las pequeñas empresas, tanto de habla hispana como inglesa, nuestra misión es cultivar un ecosistema empresarial dinámico. Al desmantelar las barreras del idioma, nuestro objetivo es forjar una alianza comercial innovadora en spanglish. Sirviendo como puente fundamental que conecta a las pequeñas empresas con las corporaciones más grandes, imaginamos un compromiso comunitario próspero en nuestra Spanglish Business Expo inaugural.

Este evento único busca establecer conexiones incomparables, fomentando una nueva era de colaboración, innovación y éxito en ventas y comercio". ".

Un Puente hacia el Éxito:

Lo que distingue a nuestro evento es su compromiso de empoderar a propietarios de pequeños y minoritarios negocios, al tiempo que promueve ventas y la innovación en ferias comerciales en los dos idiomas. Como la principal Alianza en Spanglish Business Mixer no solo en Charleston sino en todo el estado, ya que extendemos una cálida invitación a negocios de otros estados a unirse a nosotros también. Esto presenta una increíble oportunidad para que el talento local brille y para que las empresas locales puedan colaborar a nivel nacional también impulsando la economía del estado también.

www.latinabazaarmarket.com email: info@latinabazaarmarket.com

Corre la Voz:

Le instamos a que apoye la difusión de la Expo de Pequeños Negocios Spanglish. Unámonos fuerzas para empoderar a los empresarios locales, fomentar la colaboración y promover el crecimiento económico tanto a nivel local como a nivel nacional.

Únete al Movimiento:

Síguenos en nuestras redes sociales para presenciar el continuo crecimiento de nuestro negocios bajo la figura y el paraguas del Latina Bazaar Market, la única Spanglish Small Business Mixer en la zona.

Facebook:

https://www.facebook.com/Latinabazaarmarket

https://www.facebook.com/SpanglishSmallBusinessExpo

Instagram y TikTok:

@LatinaBazaarMarket

@spanglishsmallbusinessexpo